Сивков рассказал, чего именно добивается Украина, запуская сотни дронов в сторону РФ

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Украина пытается перегрузить российские системы ПВО, нанося удары дронами по разным регионам.

Об этом в эфире интернет-канала «delib» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Краснодарский край и другие области обрушился удар беспилотников, больше сотни. Почти все были сбиты. Это очень показательно. Чтобы сбить каждый беспилотник, нужна, как минимум, одна ракета. Больше сотни ракет были израсходованы, а их надо пополнять, производить. То есть, противник таким образом вымывает запасы наших ракет, на эти беспилотники, попутно нанося определённый ущерб», – сказал Сивков.

«Смысл таких ударов, в первую очередь, морально-психологический. Обломки таких беспилотников падают на землю, люди это видят, где-то обломки падают кому-то на голову. Это создание условий ощущения военной ситуации в житнице нашей России – Краснодарском крае. И в других регионах, которые ощущают себя в состоянии войны. Цель с их стороны однозначная – продемонстрировать, что действующая власть не может обеспечить безопасность граждан», – добавил он.

«У меня родственники в Курске, говорят, что у них каждый день тревога, и даже ночью», – поддержал ведущий.