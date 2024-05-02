Сивков рассказал о необходимых мерах для предотвращения массированного удара по Крымскому мосту

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Появление баллистических ракет ATACMS принципиально ничего не меняет – их успешно уничтожают системы ПВО. Для защиты Крымского моста важнее системы малой дальности и контроль за акваторией.

Об этом заявил в подкасте «Книжный день» доктор военных наук, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появление этих ракет принципиально ничего не меняет. Я уже об этом говорил: ракета комплекса «Точка-У» летает на 120 км, этот летает на 300 км. У него, конечно, скорость полёта побольше, потому что летает он дальше. Но с точки зрения траектории полёта – это классическая баллистическая ракета. Поэтому для российских вооруженных сил, для российских систем ПВО и ПРО это типовая цель», – заверил эксперт.

Он считает необходимым усилить систему контроля проезда через Крымский мост, как поездов, так и автомобилей, и за морскими пространствами и прилегающих к ним территорий.

«У нас эффективно действовали в свое время самолеты Су-30 СМ Военно-морского флота, которые патрулировали приморские регионы. Видимо, такое патрулирование было отменено, но это надо делать. В-третьих, надо усиливать противовоздушную оборону. Причём не только и не столько комплексами большой дальности, такими как С-400 или С-300 последних модификаций, поскольку баллистических ракет будет сравнительно немного, и один-два комплекса с такими ракетами справится успешно, сколько, в первую очередь, комплексов малой дальности, таких как «Тор», «Панцирь-С», которые способны перемолоть в большом количестве крылатые ракеты и беспилотники», – пояснил Сивков.

Для борьбы с беспилотниками, по его словам, возможно задействовать боевые истребители, но это повысит риск «дружественного огня» в зоне действия систем ПВО. Однако в данном случае не лишне перестраховаться, и применение комбинированного комплекса всех мер позволит отразить массированный ракетный удар по Крымскому мосту.