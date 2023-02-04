Сивков решил, что Китай является союзником России

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Россия и Китай не просто так проводят военные учения, в частности на море.

Об этом в эфире «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В настоящее время Китай себя ведёт точно так же, как вела себя Великобритания и США, когда они были нашими союзниками. Китай будет помогать нам оружием, техникой, Китай отчётливо понимает, что мы являемся союзниками. Естественно, Китай ведёт осторожную политику, пока дело не зашло к острой фазе в отношении Китая. Но так же, как и английских войск, и американских не было не территории Советского Союза, китайских войск на нашей территории не будет, за исключением совместных учений», – сказал эксперт.

«Хочу заметить, что эти российско-китайские учения очень интенсифицировались, и направленность этих учений приобрела выраженный антизападный характер. Боевой состав кораблей, например, который участвовал в прошедших недавно учениях, был ориентирован явно на решение задач борьбы с крупными наводными группировками, каковыми могут являться только американцы и японцы», – заявил Сивков.

Отметим, что на данный момент нет никаких достоверных фактов о военной помощи Китая России. Более того, многие ведущие китайские компании присоединились к антироссийским санкциям Запада.