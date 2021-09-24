Сивков: Российская армия выйдет к границам Приднестровья максимум за месяц

В случае наступления на республики Донбасса украинской армии Россия будет вынуждена начать операцию по принуждению Киева к миру, которая продлится максимум месяц и завершится ВС РФ на границы с Приднестровьем.

Об этом в эфире интернет-канала «Sputnik на русском» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить о том, что будет – ну да, скорее всего, выглядеть это будет так: после нападения на территории ДНР и ЛНР, если будет создан огромный перевес в силах, и на отдельных направлениях удастся проломить оборону Донецкой и Луганской народных республик, начнутся зачистки на этой территории боевиками террбатов, Россия вступает в конфликт.

Первые части, которые сильно ангажированы, которые участвуют в этом АТО, они очень быстро будут уничтожены. После чего российские Вооруженные силы, продвигаясь вместе с Народной милицией Луганской и Донецкой народных республик, двинутся вглубь территории Украины.

По мере продвижения им навстречу будут бросаться Вооруженные силы и соединения части Вооруженных сил Украины, которые с большой вероятностью начнут переходить на сторону Вооруженных сил России, вступать в их ряды. И совместно с нашей армией будут двигаться дальше.

Где-то к исходу четвертого-пятого дня максимум в Киеве станет понятно, что перспективы удержать власть нет, и начнется панический бег украинской власти. После чего эта вся система рухнет.

Вооруженные силы Украины, соединения и части, оставшиеся без стратегического управления, в хаотическом состоянии начнут переходить в массовом порядке в Россию или разбегаться. Те отдельные части, которые станут оказывать сопротивление, очень быстро будут подавлены. После чего Россия выйдет к границам Приднестровья.

Общее время этой операции, по моим оценкам, может составить от недели-полутора, двух, максимум месяц. Перспектив нет никаких. Потому что ВСУ, за исключением узкого слоя прикормленных генералов и старших офицеров, не будет сражаться против России и против собственного народа», – заявил Сивков.