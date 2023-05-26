Сивков: Россия движется в опасном направлении, на кону выживание страны

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главная угроза России сегодня – это «пятая колонна», которая может уничтожить страну изнутри. Без зачистки предателей выживание государства не может быть гарантировано, потому президенту Владимиру Путину нужно действовать даже более жестко, чем советский руководитель Иосиф Сталин.

Об этом в эфире телеканала «День» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Сегодня есть две России. Одна Россия сражается за выживание страны. Другая Россия жаждет, чтобы Россия, сражающаяся, проиграла, и чтобы они опять вернулись к тому режиму жизни, который был задолго до СВО. Где-нибудь там, во времена «нулевых годов». И этот разлом увеличивается. Причем, эта Россия, она очень серьезна и сильна, она очень влиятельна… Россия движется в очень опасном направлении и сегодня, перед нашим президентом стоит тяжелейшая задача. Главный враг, понятно, он не на Украине и даже не на Западе. Главная ударная сила – это российская «пятая колонна», которая уничтожила Советский Союз просто ради того, чтобы им было удобнее грабить собственные народы в отдельных маленьких государствах. Они этого добились. Теперь другие этого хотят, только сделать уже с Россией… Без решения задачи зачистки этой «пятой колонны», которая уже сейчас целится на развал нашей страны по национальному признаку… (не обойтись). Ему (президенту РФ, – авт.) нужно действовать намного более жестко, чем действовал Сталин. Потому что, если он не станет так действовать, это ставит на карту само существование России и российских народов», – заявил Сивков.