Сивков: Россия может разгромить ВСУ за 2-3 месяца, но специально затягивает

Анатолий Лапин.  
28.04.2023 15:56
  (Мск) , Москва
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Дзен, НАТО, Россия, Спецоперация, Украина


Россия не устраивает быстрого разгрома украинских войск, чтобы избежать прямого включения НАТО в войну. В это время идет наращивание боевых возможностей ВС РФ и перевод экономики на военные рельсы.

Об этом в эфире телеканала «Царьград» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не устраивает быстрого разгрома украинских войск, чтобы избежать прямого включения НАТО в войну....

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«Почему получается такое затягивание. Нанесем мы решительно и быстрое поражение, а наши Вооруженные Силы решить задачу разгрома ВСУ в течение двух-трехмесячной операции могут элементарно, просто влет. Но этого не делается именно потому, что категорически не хотят открытого, прямого вмешательства Запада в эту войну.

Почему?

Оттягивают максимально начало таких военных действий. По двум основаниям.

Первое основание – это военно-техническое, надо нам успеть максимально быстрыми темпами развернуть военную промышленность и обеспечивающие военную промышленность отрасли на военные рельсы – раз. Работа в этом направлении идет интенсивно.

Вторая задача – надо окончательно сколотить антизападный наш блок, нашу коалицию», – заявил Сивков.

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