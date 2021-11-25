Сивков: США готовятся разбомбить Черноморский флот в случае попытки десанта на Украину

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Новости Украины

США могут применить на Украине ядерное оружие в случае, если произойдет полномасштабная война с Россией, и украинские войска будут терпеть серьезное поражение.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Сивкова, США также могут объявить всю территорию Украины бесполётной зоной.

«Учитывая превосходство России в воздухе, учитывая, что «Россия напала на Украину», для Запада складывается великолепная возможность, не вступая в бой с сухопутными войсками, объявить бесполетную зону над Украиной и начать боевые действия против России силами своей авиации. Как они делали в той же самой Ливии, например. Если станет понятно, что Вооруженные силы Украины территорию не удерживают, если станет понятно, что прорыв осуществлен, что вполне реально, если станет понятно, что Вооруженные силы Украины начнут переходить на сторону России, в этом вероятность есть высокая, то тогда они могут пойти на применение ядерного оружия», – заявил Сивков.

Эксперт также подчеркнул, что во время недавних учений авиация силы НАТО отработали удары по кораблям Черноморского флота России. Это, по мнению Сивкова, говорит о том, что в случае высадки российского десанта на Украине, по ним могут нанести реальные удары крылатыми ракетами:

«Целых две группы перебазировались на аэродромы Болгарии и Румынии, – как раз досягаемость в этой зоне, – отработали применение крылатых ракет AGM-158, это противокорабельные ракеты, по нашим кораблям с бомбардировщиков B-1 Lancher. Каждый бомбардировщик несет 24 таких ракеты, а суммарный залп даже двух таких бомбардировщиков – 48 ракет, огромную опасность представляет. А если залп будет из 6-8 бомбардировщиков, то это будет иметь катастрофические последствия для Черноморского флота, если он выйдет в море в составе десанта», – рассуждает Сивков.