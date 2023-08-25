Сивков убаюкивает: Американские истребители ничто против российских

Американские истребители F-16, которые были обещаны Украине рядом европейских стран, не изменят ход боевых действий.

Об этом в эфире телеканала «Красная линия» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по словам Сивкова, в зоне СВО работают в разы больше российских самолетов и средств ПВО.

«По данным иностранных источников, [у России] до 300 машин, только самолетов. Плюс зенитно-ракетные комплексы, в том числе С-400 большой дальности, С-300, Бук М3, Бук М2 и так далее, я уж не говорю про менее дальнобойные комплексы объектовой обороны, такие как «Панцирь-С». Против всей этой армады 49 самолетов», – говорит эксперт.

«Есть у них какие-то шансы? Однозначно нет вообще никаких шансов. Хочу напомнить, что за все это время уничтожены 465 самолетов. Добавили 49. Смешно. Тем более, у F-16 пусть даже минимальных шансов в бою с Су-35 нет вообще. F-16 радар берет 110 километров по цели, подобной Су-35, а Су-35 берет его с расстояния 400 километров. У F-16 ракеты, которые можно применить с этой дальностью, 110 километров, пуск ракет может быть произведен с расстояния 80 километров, не больше.

Су-35 может применить ракету с дистанции 300 километров. То есть он по нему, как по мишени, отстреляется и уйдет, тот даже не увидит этот Су-35. Поэтому это чистая демонстративная акция, что F-16, то бишь «Европа с нами», – заявил Сивков.