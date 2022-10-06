Сивков: Удары по железной дороге Украины не дали нанести российские олигархи

06.10.2022  14:47 (Мск), Москва
Анатолий Лапин.  
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Транспорт, Украина
Новости Украины

Украинская железнодорожная инфраструктура до сих пор не уничтожена, потому что в этом заинтересованы российские, украинские и западные олигархи, продолжающие совместно зарабатывать на бизнес-схемах, которые не изменились после начала СВО.

Об этом в эфире ORT заявил зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских войск Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинская железнодорожная инфраструктура до сих пор не уничтожена, потому что в этом заинтересованы российские,...

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По словам Сивкова, по украинским ЖД поставляется на Запад российский титан, от которого критически зависит ряд отраслей промышленности, в том числе военная.

«В условиях существующих санкций, которые выполнять надо всем, осталась одна «серая» коммуникация, которая связывает Россию и Европу. Это железные дороги Украины.

Россия производит 87% мирового титана. Весь этот титан шел раньше на потребности Советского Союза – подводные лодки по американской классификации «Альфа», по нашей – «Лира» 705-го проекта – это были лодки, сделанные полностью из титановых корпусов. 3,5 тысячи тонн титана. Американцы были в шоке, поскольку у них титан считается на уровне золота по стоимости.

После разрушения воровской номенклатурой Советского Союза нашей страны, титан здесь стал «не нужен», поскольку был интерес Запада, в первую очередь США, получить этот титан. Весь титан пошел на Запад.

Из титана стали делать крылья самолетов, снаряды «Эскалибур» к пушке М777, который сегодня применяется против нас – делается из нашего титана. Если сейчас титан прекратит поставки, то все это станет. Это хуже, чем газ, потому что от титана этого зависит, в том числе, постройка новейших самолетов боевых.

Поэтому наша олигархия, украинская олигархия и Запад объективно заинтересованы в том, чтобы эта железнодорожная коммуникация бесперебойно работала», – заявил Сивков.

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