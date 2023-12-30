Сивков уверяет, что силы взять Одессу есть. Пора переходить от слов к делу

У Росси достаточно сил и средств для того, чтобы группировка ВСУ на юге была окружена и уничтожена вплоть до Приднестровья. Об этом в эфире телеканала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Сивкова, при соответствующей воле ВСУ могут попасть в ситуацию нацистской армии в Сталинграде.

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«Если они сунутся на Приднестровье, тогда через Николаев и Одессу выйдем к Приднестровью. Это мы можем сделать, сил более чем достаточно. У нас есть два полнокровных фронта времен Великой Отечественной войны, которые развернуты на территории Украины, уже развернуты. Еще есть резервные корпуса, которые по сути дела могут приравняться еще к одному фронту. И этого вполне достаточно, чтобы провести в течение месяца-полутора операцию на окружение и уничтожение всей этой группировки. Когда проводили операцию в Сталинграде по разгрому гитлеровской группировки, мы что делали – мы били по флангам и окружали, мы в лицо не брали – окружали противника, и потом уже окруженный враг сидел в Сталинграде, и мы его там тоже не брали особо, мы просто его там душили, пока они не сдались в плен – вот и все. Точно так же было и с Берлином – мы его окружили, отрезали от всех подходов, а потом начали его брать. Это классика. Закрытие этого кольца означало бы, что поступление боеприпасов прекращается, оружия поступление прекращается, и вся эта группировка оказывается в положении Сталинграда. Ну, будут они там сидеть некоторое время – месяца два-три, пока не сдохнут», – заявил Сивков.