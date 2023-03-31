Сивков: В российском обществе зреет недовольство ведением СВО

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Ведение спецоперации вызывает ряд вопросов в российском обществе и создает почву для недовольства.

Об этом в эфире интернет-канала «Рой ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В связи с этим, в ряде СМИ прослеживается информация о том, что в неудачах виноваты исключительно военные и их «неправильные решения».

«Надо сейчас защищать армию от тех нападок, которые начали проявляться. А проявляться они начали от того, что некоторые федеральные каналы, где имеют место раскрученные фигуры, вдруг пошли разговоры о том, что проблемы специальной военной операции обусловлены не тем, что принимаются какие-то политические решения, связанные с тем, что неправильные решения принимают военачальники. Причем, обвиняя начальников в принятии неправильных решений, касаются вопросов высокой стратегии. Я хочу напомнить, что высокая стратегия – самый высший эшелон власти, управление ведением войны осуществляется самым высшим политическим руководством нашей страны. Конкретно речь идет о нашем Верховном Главнокомандующем. Если мы говорим, что армия творит, что хочет, то тогда мы должны признать, что Верховный Главнокомандующий Вооруженными Силами не выполняет. То есть, он не выполняет своих прямых функциональных обязанностей в условиях ведения войны… В этих вопросах – части внутренней политики, части внешней политики, конечно, существует целый ряд ограничений. Тем более, что это специальная военная операция, а не война, а потому политика в ней играет 90-95% при определении принципов ведения этой специальной военной операции, нежели собственно военная целесообразность», – отмечает эксперт.

Избранная тактика ведения боевых действий на Украине, по мнению Сивкова, себя не оправдывает и приводит к росту социальной напряженности.

«Сам факт того, что сейчас начинают говорить о том, в информационном пространстве, что за все эти действия несут ответственность Вооруженные Силы, что Генштаб сам принимает решения отводить войска или не отводить, что отказ от удара по коммуникациям, центрам принятия решений, по районам сосредоточения боевой техники, которая доставляется с территории Польши, – это чисто прерогатива Вооруженных Сил и они дистанцируются от всего этого, что отказ от ведения воздушных наступательных операций с целью полного и окончательного подавления систем ПВО – это тоже чисто решение Генерального штаба – абсолютно нельзя! Совершенно явно, что во всех этих явлениях просматривается политический момент… Здесь возникает вопрос – а почему при таких вещах ставится проблема о том, начинают говорить, что во всех решениях виноваты чисто военные? Это обусловлено одним – что в обществе начинает созревать неудовлетворенность характером ведения специальной военной операции. И эта степень неудовлетворенности, особенно на фронтах, среди фронтовиков, очень высока», – резюмировал он.