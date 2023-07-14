Сивков выступил с критикой претензий генерала Попова к Минобороны

Жёсткие обвинения Минобороны в бездействии и непонимании ситуации на фронте отстранённого от командования генерала 58 армии Ивана Попова – якобы такая же ложь, как заявления, сделанные в своё время главой ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным об отсутствии боеприпасов.

Об этом в эфире канала «День ТВ» заявил военный эксперт Константин Сивков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он присоединился к распространяемой версии о якобы не истраченных вагнерами больших запасов снарядов.

«Очень интересные данные от вооружённых сил по количеству принятого материальных ценностей от Пригожина. Там было принято 2500 тонн боеприпасов. [Это «копейки» па пару дней войны] – говорить можно всё что угодно, это целый железнодорожный состав. Теперь по поводу «копеек». Это количество боеприпасов примерно на три дня боевых действий всем фронтом в тысячу с лишним километров. А для «Вагнера», который работает в полосе 30 километров, это не на три дня – это на три дня ведения войны всей 500-тысячной группировкой, а «Вагнеру» с 20 тысячами это на месяц. И нам рассказывали сказки, что у него нет боеприпасов. Это иллюстрация того, как умеют лгать», – утверждал Сивков.

Он настаивает, что сейчас в случае с Поповым опять «вытащили жупел отсутствия снарядов».

«У меня возникает вопрос – а что, мы без снарядов ждём «Леопарды»? Мы без снарядов останавливаем все атаки, которые постоянно идут? Они продвинуться не могут. Ладно, если бы это была российская пропаганда, так это же подтверждается и Западом», – высказался эксперт.

Ведущий программы политолог Игорь Шишкин напомнил, что в претензиях Минобороны не столько речь о снарядах, сколько о том, что нет контрбатарейной борьбы, подавления батерей ВСУ и нет ротации личного состава. Сивков не стал спорить только насчёт последнего пункта, поскольку проверить это возможности нет.

«Если бы не было контрбатарейной борьбы, то враг снёс бы эти все соединения и части и имел бы очень успешное наступление. Если нет эффективной контрбатарейной борьбы, то противник сминает своим артиллерийским огнём наши войска и успешно наступает. Но этого же нету. Опять ложь, опять несоответствие», – стоял на своем Сивков.

Продолжая тему, он напомнил также, что были претензии насчёт отсутствия разведданных, в отличие от врага.

«Если бы у врага было всё, им бы не нужно было действовать малыми группами, пытаясь проткнуть нашу оборону растопыренными пальцами, что в принципе неосуществимо. Не нужно было бы класть чудовищные жертвы своих людей, пытаясь найти слабое место. То есть они его не знают. Значит, вся система разведки работает из рук вон плохо. Почему они действуют малыми группами и не могут развернуть крупную группировку и сразу ударить? Потому что наши системы разведки обеспечивают выявление этой группировки и её уничтожение на всех этапах. А малая группа – рота, взвод – может собраться в лесополосе 10-30 человек и попытаться атаковать. То есть наша разведка обеспечивает вскрытие и обнаружение крупных групп войск. А их разведка не обеспечивает ни определения дислокации наших войск, и она вынуждена действовать вот таким образом. То есть мы имеем полное информационное превосходство на театре военных действий. И эти все предатели поют песню, что у них страшное информационное превосходство, что они всё видят и всё знают, а мы ничего не видим и ничего не знаем. Полная чушь», – утверждал Сивков.

Также он коснулся темы вражеской ПВО.

«Миф о страшном украинском ПВО развеян сразу же, как началось наступление ВСУ. Применяем авиацию без всяких проблем, и никакое ПВО не мешает, летают самолёты, бомбят, вертолёты бьют», – добавил эксперт.

По его словам, подобное «шельмование армии» – это способ создания революционной ситуации в России, однако с удовлетворением отметил, что поставленных целей «причастным достичь не удалось».