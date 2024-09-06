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Бывший командующий ВСУ Валерий Залужный мог организовать госпереворот на Украине, «потому что он активно включился в политическую среду».

Об этом военный эксперт Константин Сивков заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас пошли слухи о том, что Залужный, если бы он совершил госпереворот успешно, скорее всего, Украину развернул бы в сторону России. Прекратил бы боевые действия и переориентировался бы на Россию. Речь идет о том, что его убрали по той простой причине, что он мог стать той фигурой, которая бы могла уничтожить нациков на территории Украины. Уничтожить британское, американское, западное влияние. Причем самым простым и тупым способом — путем уничтожения носителей этого влияния. А потом развернуться в сторону России. Может быть, мягкий разворот. Это сохранение квази-суверенитета с дружеской ориентацией на Россию. Жесткий разворот — это просто вхождение в состав России», – сказал Сивков.

Он считает, что Залужный выбрал бы «жесткий разворот», потому что в этом случае Украине можно было бы отказаться от выплат долгов Западу.

Недавно на Украине появилась книга «Железный генерал», посвященная Залужному. Политолог Кость Бондаренко утверждает, что она издана в Британии на британские деньги, птому что Лондон хочет заменить утратившего легитимность украинского президента Владимира Зеленского на генерала.