Сивохо или забудут, или предложат вернуться к чисто разговорному жанру

30.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Уволенный с поста советника секретаря СНБО Сергей Сивохо может занять должность главы какой-нибудь общественной платформы или гуманитарной миссии по Донбассу.

Об этом в комментарии «ПолитНавигатору» заявил политолог Денис Денисов.

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По словам эксперта, в новой должности Сивохо сможет эффективнее выполнять поручения президента.

«Может быть несколько факторов. Самое главное, по-видимому, он не продемонстрировал эффективной работы на тех направлениях, которыми он занимался в последнее время. Это были направления, связанные с налаживанием отношений между представителями официального и неофициального Киева, и гражданами Донецкой и Луганской народных республик.

Также мы помним, что последнее мероприятие с его участием фактически превратилось в яркую провокацию, а с другой – продемонстрировало, что те подходы, которые использовал Сивохо, по-видимому, просто не работают в современной Украине.

Хотя я могу предположить, что подобное решение могло произойти не просто из-за неудовлетворенностью его деятельностью, а в контексте перевода его на другое направление работы.

Если в течении дней двух-трех он появится в роли руководителя какой-нибудь общественной платформы, посвященной Донбассу или гуманитарной миссии, связанной с конфликтом на Донбассе, я лично не буду удивлен.

Вполне возможно, что на той должности он сможет более эффективно реализовывать те задачи, которые ставит перед ним руководство Украины», – заявил Денисов.