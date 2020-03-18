Сивохо имитирует удивление: Партия Зеленского нашпигована нацистами

18.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Сергей Сивохо, главный «примиритель» с Донбассом в команде Владимира Зеленского, уверяет, будто не знает, откуда в президентской фракции в Верховной раде нашлось около 60 депутатов, выступивших с заявлениями против прямых переговоров Киева и ЛДНР.

Об этом советник секретаря Совбеза Украины сказал в эфире телеканала «Наш», комментируя появление десятков депутатов от партии Зеленского, подписавших заявление против договоренностей Дмитрия Козака и Андрея Ермака в Минске, а также требовавших увольнения самого Сивохо после его неудачной попытки презентовать «платформу примирения», сорванную штурмовиками Нацкорпуса.

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«Вдруг вскрылись не очень свежие «консервы» в партии. Вот эти две волны – одна, которая поднялась против Ермака, и вторая следом – против меня. Люди обозначились. Да, против Ермака была более масштабная, по-моему, около 60-ти человек написали заявления. И против меня порядка 20-ти человек.

Можно посмотреть на послужной список этих людей, которые попали в партию на волне популярности лидера. Я не участвовал в отборе кандидатур, как они туда попали, кем они были заведены – непонятно. Но хорошо, что они, я считаю, что хорошо, что они вскрылись. Теперь можно полностью понимать, кто за, кто против», – заявил Сивохо.