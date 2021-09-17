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17.09.2021 10:49 (Мск), Киев, Максим Карпенко
 
Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина
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Сивохо признал, что о Донбассе заботится Россия, но не Украина

Новости УкраиныРоссия обращает все больше внимания на Донбасс, показывая, что этот регион ей не безразличие,...

Россия обращает все больше внимания на Донбасс, показывая, что этот регион ей не безразличие, и она заботится о населении республик. Из Украины, напротив, идут другие сигналы и все большая изоляция.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил руководитель национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там семь лет в этом процессе был вакуум. Естественно, что Россия воспользовалась, раз мы не пользуемся этим вакуумом. Количество голосов не имеет значения – важен сам процесс, он декларативный, он показывает, что Россия заботится о той территории, Россия предпринимает какие-то шаги. С другой стороны перекрытия КПВВ, изоляция все больше», – сказал выступающий.

«Донбасс России сейчас становится, как мне кажется, небезразличен. Раньше мы полагали, что Донбасс пытаются всунуть нам обратно, чтобы получить, условно говоря, «пятую колонну» в Украине. Сейчас они обращают все больше внимания на Донбасс», – заявил Сивохо.

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