17.09.2021 10:49 (Мск), Киев, Максим Карпенко

Новости Украины

Россия обращает все больше внимания на Донбасс, показывая, что этот регион ей не безразличие, и она заботится о населении республик. Из Украины, напротив, идут другие сигналы и все большая изоляция.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил руководитель национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Там семь лет в этом процессе был вакуум. Естественно, что Россия воспользовалась, раз мы не пользуемся этим вакуумом. Количество голосов не имеет значения – важен сам процесс, он декларативный, он показывает, что Россия заботится о той территории, Россия предпринимает какие-то шаги. С другой стороны перекрытия КПВВ, изоляция все больше», – сказал выступающий.

«Донбасс России сейчас становится, как мне кажется, небезразличен. Раньше мы полагали, что Донбасс пытаются всунуть нам обратно, чтобы получить, условно говоря, «пятую колонну» в Украине. Сейчас они обращают все больше внимания на Донбасс», – заявил Сивохо.