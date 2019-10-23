23.10.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Донбасс, Политика, Украина
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Сивохо рассказал, кто надоумил его заняться Донбассом

Бывший шоумен Сергей Сивохо прокомментировал свое назначение на должность советника секретаря СНБО по реинтеграции Донбасса, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом он заявил во время рабочего визита в Краматорск, сообщает пресс-служба СНБО.

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Отвечая на вопрос он сам выразил желание быть секретарем СНБО, или ему кто-то предложил, Сивохо ответил:

“Я выразил желание заниматься родным регионом. Ну если советник СНБО, значит советник СНБО, стадион так стадион”.

Ранее Сергей Сивохо, комментируя реакцию общества на его назначение советником секретаря СНБО, уточнил, что будет отвечать в ведомстве за гуманитарную политику.

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