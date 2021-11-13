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13.11.2021 23:58
(Мск), Москва,
Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Криминал
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СК Белоруссии хочет найти всех участников Беломайдана

В Белоруссии было совершено 5,5 тыс преступлений, связанных с протестными акциями,  1700 из них...

В Белоруссии было совершено 5,5 тыс преступлений, связанных с протестными акциями,  1700 из них зарегистрированы в прошлом году, и более 3800 – в текущем. Завершено расследование по 1250 уголовным делам, подавляющее их число передано в суд.

Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» заявил председатель Следственного комитета Белоруссии СК Дмитрий Гора, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Работа продолжается. Это установление лиц, которые участвовали в массовых беспорядках. Они устанавливаются до сих пор. Причем, не единицами, а десятками. Я не говорю, что это все уголовные дела. Но очень много уголовных дел возбуждается в отношении лиц, которые оказывали силовое сопротивление правоохранительным органам, активно участвовали в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок. Эти лица привлекаются к уголовной ответственности. Наша задача – выявить всех лиц, совершавших противоправные действия, и добиться того, чтобы они предстали перед судом», – сказал Гора.

Он уверен, что все протесты готовились и проводились по единому плану.

«Мы видим, что проявления экстремизма, действия, направленные на захват государственной власти неконституционным путем, начались задолго до августа прошлого года. Сейчас с учетом огромного количества материалов, собранных следствием, мы можем говорить, что шел планомерный подготовленный процесс захвата государственной власти. Подавляющее число экстремистских выступлений совершалось в рамках этого плана. Мы видим единые источники финансирования, единые центры руководства, единую стратегию. В аналитическую работу включены довольно большие силы Следственного комитета. В недалекой перспективе мы сможем это показать нашему народу, в том числе, и в ходе судебных процессов», – сказал Гора.

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