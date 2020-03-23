СК по Крыму возбудил уголовное дело против Чубарова

23.03.2020, Симферополь, Евгений Серых

В Крыму возбуждено уголовное дело в отношении главаря запрещённого в РФ Меджлиса Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием.

Об этом сообщает официальный сайт Следственного Комитета РФ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю возбуждено уголовное дело в отношении 62-летнего председателя общественного объединения «Меджлис крымско-татарского народа» Рефата Чубарова, которому вменяется организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием (ч.1 ст. 212 УК РФ)», – говорится в сообщении.

По данным СК, в настоящее время получены доказательства причастности Чубарова к непосредственной организации массовых беспорядков у здания Верховного Совета АР Крым в феврале 2014 года.

«Установлено, что 25 февраля 2014 года Чубаров, будучи осведомленным о внеочередном заседании сессии депутатов Верховного Совета Автономной Республики Крым, где планировалось рассмотрение вопроса об отчете республиканского правительства, для срыва заседания поручил своему заместителю Ахтему Чийгозу организовать массовые беспорядки у здания Верховного Совета и лично руководить участвующими в них сторонниками «Меджлиса».

Во исполнение поручения Чубарова сторонники организации с применением силы заранее приготовленными палками и деревянными дубинками попытались оттеснить от здания правительства митингующих граждан, членов и сторонников политической партии «Русское единство», – сообщили в СК.

В ведомстве отмечается, что в результате организованных Чубаровым массовых беспорядков не менее 80 крымчанам были причинены травмы различной степени тяжести, двое из которых – мужчина и женщина – скончались.

«В сентябре 2017 года приговором Верховного суда Республики Крым Ахтем Чийгоз был признан виновным в организации массовых беспорядков и приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Ряд членов «Меджлиса» приговором суда признаны виновными в участии в массовых беспорядках, им всем назначены наказания в зависимости от степени вины», – напомнили в СК.

В настоящее время, уточнили в госоргане, в рамках расследования уголовного дела установлены и допрошены потерпевшие, свидетели и очевидцы тех событий.

Во взаимодействии с уполномоченными структурами проводится вся необходимая работа по установлению обстоятельств совершенного преступления и недопущению дестабилизации на территории полуострова.