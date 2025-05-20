СК РФ массово отправляет мигрантов на СВО

Елена Острякова.  
20.05.2025 18:45
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Миграция, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


20 тыс мигрантов, получивших гражданство России, отправлены на СВО.

Об этом председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

20 тыс мигрантов, получивших гражданство России, отправлены на СВО. Об этом председатель Следственного комитета...

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«Наше военно-следственное управление уполномочено мною проводить регулярные рейды по тем местам, где находятся мигранты, вместе с МВД и Росгвардией. Мы отлавливаем иностранцев, получивших гражданство РФ, но не вставших на воинский учет, хотя они обязаны это сделать.

Мы отловили уже 80 тысяч таких граждан России, которые не то что на передовую, в военкомат не хотят сходить», – сказал Бастрыкин.

По его словам, 60 тыс «новых граждан России», не попавших пока на фронт, поставлены на принудительный воинский учет.

Бастрыкин рассказал, как встречался с одним из таджиков, награжденных медалью за участие в операции по освобождению Суджи «Поток».

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