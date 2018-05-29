29.05.2018, Москва, Елена Острякова

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СК РФ возбудил дело об убийстве Бабченко

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

Об этом сообщается на официальном сайте СК РФ.

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«За последние несколько лет на территории Украины были убиты уже несколько российских граждан: журналист Павел Шеремет, экс-депутат Денис Вороненков. Следственный комитет не намерен оставлять без внимания жестокие преступления в отношении граждан России», – говорится в сообщении.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бежавший из России либерал Бабченко был застрелен сегодня в подъезде у себя дома. Он скончался в машине «скорой помощи».