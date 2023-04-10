«Скабеева и Соловьёв заговаривают зубы» – в Киеве боятся получить отпор контрнаступлению
Россия специально распространяет якобы панические настроения, тогда как сама расчётливо ведёт подготовку к принятию удара со стороны Украины.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Трюхан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если посмотреть на то, как себя ведут российские информационные войска, которые представляют такие топ-пропагандисты, как Соловьёв, Скабеева, другие, то у них истерика. Они уже говорят о необходимости защиты Крыма, Курска, ещё чего-то. Уже у них спецоперация на заднем плане, уже у них захват Украины за неделю вообще не звучит. Вот, оно уже назрело.
И это мне напоминает классическую информационно-психологическую специальную операцию, широкомасштабную такую ИПсО в исполнении, возможно, самих же русских. Они как бы пытаются усыпить внимание украинского общества, Украины как государства, украинского руководства и Запада – мы уже готовы сдаваться, берите нас тёпленькими. А в действительности это не так», – предупредил Трюхан.
Он добавил, что недооценивать русских опасно.
«Русские очень серьёзно готовятся, они перестраиваются, они формируют новые бригады, они доукомплектовываются, и они рассчитывают на то, что дадут украинцам бой. Тем резервам, которые, как мы знаем, длительное время готовятся нашим Генштабом, они пытаются противопоставить свою силу.
И когда мы смеёмся в эфирах, что вот, они уже Т-34 снимают с хранения или другие модификации устаревших танков, то всё это отвлекающий манёвр, по моему мнению. Надо быть очень внимательным, очень тщательно готовиться. И лучше отсрочить, чем допустить фальстарт», – выразил уверенность политолог.
Спасибо!
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