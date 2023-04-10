«Скабеева и Соловьёв заговаривают зубы» – в Киеве боятся получить отпор контрнаступлению

Россия специально распространяет якобы панические настроения, тогда как сама расчётливо ведёт подготовку к принятию удара со стороны Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский политолог Вадим Трюхан, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если посмотреть на то, как себя ведут российские информационные войска, которые представляют такие топ-пропагандисты, как Соловьёв, Скабеева, другие, то у них истерика. Они уже говорят о необходимости защиты Крыма, Курска, ещё чего-то. Уже у них спецоперация на заднем плане, уже у них захват Украины за неделю вообще не звучит. Вот, оно уже назрело.

И это мне напоминает классическую информационно-психологическую специальную операцию, широкомасштабную такую ИПсО в исполнении, возможно, самих же русских. Они как бы пытаются усыпить внимание украинского общества, Украины как государства, украинского руководства и Запада – мы уже готовы сдаваться, берите нас тёпленькими. А в действительности это не так», – предупредил Трюхан.