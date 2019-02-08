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08.02.2019, Москва, Владимир Гладков
 
Политика, Россия, СМИ, Украина, Цензура
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Скабеева рассказала, что делает СБУ с участниками ток-шоу

Служба безопасности Украины не позволяет многим украинским экспертам и политическим деятелям ездить в РФ и выступать на российском телевидении.

Об этом в эфире YouTube сообщила российская телеведущая Ольга Скабеева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отвечая на вопрос «Почему у нас одни и те же украинцы?», – потому что им страшно к нам ехать. А почему им страшно к нам ехать? Потому что у нас кровавый режим? Нет, не поэтому. У нас режим трепетно к ним относится и ничего ужасного не сулит, а вот по возвращению Служба безопасности Украины задаёт им всякого рода неприятные вопросы. Поэтому им страшно, они не хотят и боятся к нам ехать», – сказала Скабеева.

По ее словам, никто из занимающих какую-либо политическую должность украинцев всё равно не сможет сказать ничего вразрез официальной пропаганде Киева.

«Особенно, если они представляют какую-то политическую силу, то единственное, что они могут сказать – это что Россия и Путин – «агрессор». И делают они это на телевизионном мосту, а прийти в студию страшно. Нельзя, значит, налаживать контакты с «агрессором», а мы – «агрессор»», – резюмировала журналистка.

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