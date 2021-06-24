Скачем дальше: Украинцев ждут рекордные повышения тарифов

24.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Жители Украины продолжают расплачиваться за переворот 2014 года и отвергнутое предложение о вступлении в экономический союз с Россией, который подразумевал льготные тарифы на энергоносители, а также многомиллиардные кредиты.

Правительство Украины планирует и дальше повышать тарифы, и это усугубит ситуацию в отрасли. Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил эксперт энергетического рынка Валентин Землянский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber и Яндекс.Новости

«Вчера Кабинет министров сделал прогноз на три года, и в этом прогнозе – крайне нелицеприятные картины, как видит правительство ситуации с тарифами, то есть и с газом, и с электроэнергией, и с теплом. Там по разным видам разный процент, но везде речь идёт о том, что на 20-30 процентов коммунальные услуги будут для украинцев дорожать. То есть, такое видение Кабинета министров. Как правительство планирует и как оно видит прохождение следующего отопительного сезона, мне сказать сейчас сложно, особенно с учетом того, что мы сейчас накануне повышения тарифов на электроэнергию. Мы ждём буквально со дня на день повышение, анонсированное новым министром энергетики Галущенко уже с 1 июля, но пока без какой-то конкретики. И по совокупности этих фактов вывод напрашивается один: рост задолженности потребителей будет продолжаться и увеличиваться. Я думаю, этой зимой нас ждёт очередной антирекорд, и сможет ли выдержать его система в целом, это очень большой вопрос… И последний момент – это вопрос нашей газотранспортной системы, в каком режиме она будет работать. Я не буду в это углубляться. Вопрос в одном – отразится ли это не только на цене на газ, но и, в том числе, на тарифах на распределение. Потому что, если будет сохраняться тот режим работы украинской ГТС, которая направлена на транзит 150 млрд кубических метров, но реально транзит будет гораздо меньше, плюс сильно сократился потребление внутри страны. Естественно, издержки будут возрастать. И возрастающие издержки, естественно, будут перекладываться возрастающим тарифом на потребителя», – сказал эксперт.

Негативный прогноз озвучила и эксперт в сфере ЖКХ Кристина Ненно.

«В платежках (будет) полный джекпот, говорю как есть. Будут такие цифры, что посмотришь на них и подумаешь – пойти повеситься или пройти платёжку заплатить. Если летом такой тариф, то зимой…. Понятно, что если у кого-то годовой тариф, то повышаться он не будет, но если он месячный… Вот, например, я смотрю у поставщиков последней надежды 11 грн, понятно что он будет и 15 грн. Люди начнут бунтовать, бастовать. А те обращения, которые отправляются на министерство, их никто не рассматривает», – сказала Ненно.