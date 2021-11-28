Скачко: «Минск-2» будет заменён дроблением Украины

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Новости Украины

Россия официально никогда не будет отказываться от Минских соглашений. Однако саботаж их выполнения Киевом приведет к дальнейшей потере новых территорий Украиной.

Об этом в эфире интернет-канала Topinform заявил покинувший Украину из-за угрозы репрессий известный киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Избежать превращения Украины в анти-Россию, агрессивную или неагрессивную, тихую или буйную – задача «Минска-2». И Россия, если она не хочет навредить себе, никогда ни на йоту не отступит от этих соглашений, несмотря даже на то, что сейчас начался фактический процесс признания ЛДНР.

Я имею в виду указ Путина о так называемой гуманитарной помощи – это является де-факто признанием ЛДНР, это экономическая интеграция двух самопровозглашенных республик в состав России.

Следующий путь, который может быть приемлем для России – это «Минск-2» откладывается на неопределенное время, а происходит процесс дробления Украины и поглощение ее Россией.

Сначала России отходит Донецкая и Луганская область не в виде этих обломков ЛДНР, а полностью. Потом туда же идут области, которые, отчаявшись выжить самостоятельно в составе Украины, начнут повторять путь Крыма и путь ЛДНР.

И тогда «Минск-2» выполнится явочным порядком», – заявил Скачко.