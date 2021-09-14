Скачко: Украинский миф о «голодоморе» – таран против России в руках США

14.09.2021 20:34 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Американские центры противодействия СССР начали политизировать тему «голодомора», чтобы столкнуть народы Советского Союза лбами, однако лучше всего этот трюк сработал на украинцах.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагедия (голод 32-33 годов в СССР – ред.) начала политизироваться тогда, когда американские центры противодействия СССР взяли курс на развал путём столкновения различных народов Советского Союза, которым они внушили мысль, что нужно им существовать в виде отдельных суверенных государств. И началось это ещё при существовании СССР», – напомнил Скачко.

При этом он обратил внимание, что со временем миф о «голодоморе» претерпел определённые коррективы под современные реалии, однако сути своей не поменял.

«В данный момент, когда на Украине понадобился очередной виток русофобской разгонки, очередной клин между Россией и Украиной, очередной повод для оправдания всех украинских провалов и поиска причин этих провалов, а именно российская агрессия, война в Донбассе, путинские планы нападения. Для этого опять напомнили, что голод 32-33 года организован уже не коммунистами, а организован Россией. Произошла определенная эволюция, все виноваты, не украинцы виноваты, а именно украинцев уничтожали», – объяснил журналист.