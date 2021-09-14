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14.09.2021 20:34 (Мск), Москва, Владимир Гладков
 
Дзен, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, США, Украина
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Скачко: Украинский миф о «голодоморе» – таран против России в руках США

Новости УкраиныАмериканские центры противодействия СССР начали политизировать тему «голодомора», чтобы столкнуть народы Советского Союза лбами,...

Американские центры противодействия СССР начали политизировать тему «голодомора», чтобы столкнуть народы Советского Союза лбами, однако лучше всего этот трюк сработал на украинцах.

Об этом на пресс-конференции в Москве заявил киевский журналист Владимир Скачко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Трагедия (голод 32-33 годов в СССР – ред.) начала политизироваться тогда, когда американские центры противодействия СССР взяли курс на развал путём столкновения различных народов Советского Союза, которым они внушили мысль, что нужно им существовать в виде отдельных суверенных государств. И началось это ещё при существовании СССР», – напомнил Скачко.

При этом он обратил внимание, что со временем миф о «голодоморе» претерпел определённые коррективы под современные реалии, однако сути своей не поменял.

«В данный момент, когда на Украине понадобился очередной виток русофобской разгонки, очередной клин между Россией и Украиной, очередной повод для оправдания всех украинских провалов и поиска причин этих провалов, а именно российская агрессия, война в Донбассе, путинские планы нападения.

Для этого опять напомнили, что голод 32-33 года организован уже не коммунистами, а организован Россией. Произошла определенная эволюция, все виноваты, не украинцы виноваты, а именно украинцев уничтожали», – объяснил журналист.

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