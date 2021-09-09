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09.09.2021 18:32 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Газ, Дзен, ЖКХ, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина, Цены
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Скачок газовых тарифов обречёт на субсидии каждую вторую семью – депутат Рады

Новости УкраиныГотовность Украины к грядущему отопительному сезону – нулевая. Об этом на брифинге в Верховной...

Готовность Украины к грядущему отопительному сезону – нулевая.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявил депутат от «Батькивщины» Сергей Соболев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация, которая сложилась на мировых рынках энергоносителей и европейском рынке, свидетельствует о том, что готовность к отопительному сезону фактически нулевая. Цены, которые рассчитаны НАК «Нафтогаз», так называемые «стабильные цены для населения», совершенно не отвечают тому, что сейчас происходит на мировых рынках энергоносителей.

Гарантии, которые сейчас предоставлены по «долгосрочным договорам» с населением, с Теплокоммунэнерго, уже в разы не соответствует тому, что будет тратиться «Нафтогазом» для закупки энергоносителей на этот отопительный сезон», – заявил Соболев.

«В связи с поднятием тарифов, по нашим расчетам, каждая вторая украинская семья, каждое второе домовладение будет нуждаться в субсидиях», – добавил депутат.

 

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