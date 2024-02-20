Скамья подсудимых дождалась крымского ждуна – фаната Гитлера и Мазепы

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30-летний тик-токер, «ждун» и убежденный заукраинец Евгений Швед пойдет под суд за реабилитацию нацизма.

Уголовное дело в отношении него завершено и передано в суд, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По информации территориального управления Следственного комитета РФ, 30-летний мужчина посредством созданного им канала в одном из популярных мессенджеров распространил 9 мая 2023 года сведения, реабилитирующие нацизм.

«Мужчина разместил в общем доступе публикации, умаляющие значение Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, а также исказил исторические факты о решающей и существенной роли СССР в борьбе с фашизмом», – уточнили в Следкоме.

Злоумышленника задержали, заключили под стражу. Его действия следствие квалифицировало по ч.4 ст. 354.1 «реабилитация нацизма», за что предусмотрено наказание от 2 до 5 миллионов рублей, принудительные работы до 5 лет, либо лишение свободы на тот же срок.

Напомним, Евгения Шведа задержали в июне прошлого года. Мужчина в своих видеороликах куражился над СВО и российскими военнослужащими, а украинцам предлагал уже заказывать у него автомобильные детали, поскольку «через полгода наступит победа Украины». Тик-токер вещал из сарая, поскольку, как объяснял сам Швед, он не видит смысла «вкидывать бабки» в ремонт, поскольку его после «победы Украины» могут депортировать как «москаля».

Традиционно после беседы с «товарищем майором» контент видео изменился на иронические извинения перед всеми жителями Российской Федерации, и благодарность за то, что «русские снова разбили шведов, русские – непобедимы!»