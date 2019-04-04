Скандал: «Церковь Порошенко» получила указания молиться о его победе на выборах

04.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Представители находящейся в подчинении Константинополя Православной Церкви Украины получают указания о молитве за победу Петра Порошенко на очередных президентских выборах, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом заявила вице-спикер Верховной рады от партии Самопомощь Оксана Сыроид.

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«Команда нынешнего президента делает все для того, чтобы потерять даже тех, что есть. Потому что они используют язык ненависти. Оказывается, что из администрации президента звонят по церквям и рассказывают, как правильно надо молиться, чтобы победил нынешний президент на выборах», — сказала Сыроид в эфире телеканала «Эспрессо».

На уточняющий вопрос ведущего, поступают ли звонки именно в Православную церковь Украины, она ответила: «Да».

Также, по словам Сыроид, оказывается давление на воинские части.

«Очень тревожная информация о давлении на воинские части, потому что там много военных проголосовали за Зеленского, так же по всем бюджетным учреждениям», — утверждает политик.

Напомним, буквально накануне первого тура выборов Петр Порошенко заехал помолиться к баптистам – в церковь, шде проповедует секретарь СНБО Александр Турчинов. Там же прямо в церкви Порошенко вручил Турчинову орден.