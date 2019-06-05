Скандал: чиновники Климкина подставили Зеленского, подсунув ему в Брюсселе речь Порошенко

05.06.2019, Киев, Семен Дорошенко

Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии “Европейская солидарность”, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.

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“Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко. При этом содержание и повестку дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировался отдельно сотрудниками команды Администрации Президента Украины”, – говорится в сообщении.

Таким образом, представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.

Отмечается, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.

“Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко”, – добавили в АП.

Ранее пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в плагиате.