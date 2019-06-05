Скандал: чиновники Климкина подставили Зеленского, подсунув ему в Брюсселе речь Порошенко
Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии “Европейская солидарность”, передает корреспондент ПолитНавигатора.
Об этом сообщает пресс-служба Администрации президента.
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“Предварительно установлено, что работники МИД Украины, которые готовили тезисы для брифинга Президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко. При этом содержание и повестку дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировался отдельно сотрудниками команды Администрации Президента Украины”, – говорится в сообщении.
Таким образом, представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.
Отмечается, что в случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.
“Расцениваем это как диверсию со стороны отдельных сотрудников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко”, – добавили в АП.
Ранее пресс-секретарь бывшего президента Святослав Цеголко обвинил действующего президента Украины Владимира Зеленского в плагиате.
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