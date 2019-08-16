Скандал: Глава европейской дипломатии пригласила сепаратистов Косово на саммит ЕС

16.08.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Покидающая пост министр иностранных дел Европейского Союза Федерика Могерини напоследок спровоцировала международный скандал. Она пригласила представителей лже-«государства» Косово на предстоящую встречу министров иностранных дел стран-членов Евросоюзов и стран-кандидатов на членство в ЕС, которая должна состояться в Хельсинки в конце августа.

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Приштину там представит и.о. «министра иностранных дел» Беджет Пацолли.

Глава МИД Сербии Ивица Дачич оценил такой шаг Могерини как прецедент, нарушающий международную практику. Косово, помимо того, что является незаконно отторгнутой сепаратистами территорией, – не является на данный момент кандидатом в ЕС.

«Каждый раз, когда кто-то председательствует в ЕС, а сейчас это Финляндия, эта страна организует встречи министров иностранных дел, которые предлагаются высоким представителем, и приглашает министров стран-кандидатов в члены. И теперь впервые, хотя никто не просил ее об этом, и в последний раз в ее срок, как если бы она хотела оставить некое наследство (своему преемнику Джузеппе) Борелю, Могерини решила пригласить партнеров ЕС с Западных Балкан. Это было сделано только для того, чтобы Косово могло считаться независимым и подлинным», – сказал Дачич.

Он отметил, что приглашение, направленное Могерини косоварам, оказалось очередным жестом поддержки албанских сепаратистов – «после инцидентов, введения пошлин на сербские товары, попытки создания армии, которая противоречит резолюции 1244, после невыполнения Брюссельского соглашения».

После резкой критики из Белграда Могерини изменила формат встречи на неофициальный, а список участников теперь включает не только членов ЕС и кандидатов, но и «страны-партнеры».

Дачич пообещал, что МИД Сербии выработает позицию после консультаций с президентом Александром Вучичем.