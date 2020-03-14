14.03.2020, Киев, Максим Карпенко

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в эфире ток-шоу Савика Шустера отчитал за истеричную позицию Ирину Геращенко, близкую соратницу Петра Порошенко, которая возмущалась возможностью начала прямого диалога Киева и ЛДНР.

Кравчук заметил, что ДНР и ЛНР являются признанными и равными субъектами «Минских соглашений» – подписи под этим документом лидеров республик равносильны подписям президентов Украины и России.

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«Я хочу попросить, чтобы мы более ответственно относились к любым международным документам. Если стоят подписи снизу или сверху, все они имеют равную силу. Или напишите: «примечание: ДНР и ЛНР: «написанному верить», если они такие важные. Но если вы вписали, и это было, к сожалению, при президенте Порошенко, пригласили их туда как не просто частных лиц», – напомнил Кравчук.

«Как частных лиц, Россия их пригласила!» – не выдержала Геращенко.

«Слушай, какое частное лицо подписывает документ. Мы, что, с ума сошли? Вы с ума сошли? Я вас спрашиваю, какое частное лицо подписывает документ?» – возмутился обычно сдержанный Кравчук.

«Вы знаете, Путин все это придумал, а Украина переиграла тогда. А сегодня она сдала свои дипломатические позиции», – попыталась оправдаться Геращенко.

«Что она переиграла? Кого вы хотите обдурить?.. Если поставлены подписи под документами, акцентирую, эти подписи имеют равную силу. И Путин сделал все, чтобы документы были подписаны так называемыми руководителями ДНР и ЛНР, а наша делегация, наша власть тогда, власть Порошенко на это согласилась», – поставил Кравчук на место ставленницу экс-президента.