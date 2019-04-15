Скандал: каждый третий «сторонник Порошенко» оказался переодетым сотрудником СБУ

15.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Вчерашний предвыборный митинг Петра Порошенко на НСК Олимпийский обернулся скандалом. В соцсетях начали массово появляться признания очевидцев, что не менее трети согнанных в поддержку Порошенко зрителей были на самом деле т.н. “тихарями” – переодетыми сотрудниками подконтрольных самому же Порошенко спецслужб – СБУ и управления госохраны, передает корреспондент ПолитНавигатора.

“Судя по этому сообщению, среди тех 5 тысяч (данные МВД), что Порошенко согнал для картинки – треть “тихари”…Первое, что нужно сделать – разогнать К**ЯМ как минимум 70% того сброда и гопоты, которым Порошенко наполнил СБУ, превратив структуру в пародию на царскую охранку и политсыск. И лишить их контроля в сфере коррупции и экономики”, – так прокомментировал эту информацию киевский политтехнолог Мизаил Чаплыга, перед первым туром консультировавший штаб Юлии Тимошенко. Чаплыга также опубликовал скриншот одной из таких записей в соцсетях.

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Ранее бывший первый вице-премьер украинского правительства Владимир Семиноженко назвал “дебаты” Порошенко с самим собой “испанским стыдом”.

“Знаете, что такое испанский стыд? Это по поводу вчерашних “дебатов”, – написал он в соцсети.