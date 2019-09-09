Скандал: Хорватия пошла на новое обострение с Сербией

09.09.2019, Белград, Ксения Голуб-Секулович

Хорватия запретила делегации Вооруженных сил Сербии въезд на свою территорию. Информация об этом появилась накануне в сербских СМИ.

Одиннадцать представителей военного ведомства, большую часть из которых составляли курсанты и студенты ряда образовательных учреждений Министерства обороны, направлялись на литургию в монастыре Иоанна Крестителя в городе Ясеноваце.

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Там собирались помянуть мучеников одного из самых страшных концлагерей во время нацистского террора в союзном Гитлеру «Независимом Государстве Хорватия» во время Второй мировой войны.

Справка «ПолитНавигатора»: Ясе­но­вац (хорв. Jasenovac) – си­сте­ма ла­ге­рей смер­ти, со­здан­ная уста­ша­ми (хор­ват­ски­ми фа­ши­ста­ми) в ав­гу­сте 1941 го­да. Рас­по­ла­га­лась на тер­ри­то­рии Неза­ви­си­мо­го Хор­ват­ско­го го­су­дар­ства, со­труд­ни­чав­ше­го с на­цист­ской Гер­ма­ни­ей, в 60 км от За­гре­ба.

Звер­ско­му об­ра­ще­нию с за­клю­чен­ны­ми ужа­са­лись да­же на­ци­сты.

Но­во­му­че­ни­ки Ясе­но­вац­кие – пра­во­слав­ные уз­ни­ки в Хор­ва­тии, при­няв­шие му­че­ни­че­скую смерть в 1941–1944 го­дах. По раз­лич­ным сви­де­тель­ствам, в го­ды Вто­рой ми­ро­вой вой­ны в за­стен­ках Ясе­но­ва­ца бы­ло уни­что­же­но ты­ся­чи пра­во­слав­ных сер­бов, мно­гие из ко­то­рых по­гиб­ли за вер­ность пра­во­сла­вию. Ар­хи­ерей­ский Со­бор Серб­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви про­сла­вил со­бор но­во­му­че­ни­ков Ясе­но­вац­ких. Их име­на вклю­че­ны в ме­ся­це­слов Рус­ской Пра­во­слав­ной Церк­ви с уста­нов­ле­ни­ем празд­но­ва­ния их па­мя­ти 31 ав­гу­ста (13 сен­тяб­ря).

Полковник Саша Милутинович, глава делегации Сербских вооруженных сил, который не был пропущен на границе Хорватии, подчеркнул, что сербы не нарушали никаких правил и заранее уведомили хорватскую сторону о намерении совершить визит на молебен.

Он выразил сожаление поведением пограничной полиции и государственных органов Хорватии, которые сначала продержали сербов три часа без объяснений, затем устроили проверки паспортов, обыск автомобиля, после чего объявили, что въезд закрыт, сообщило издание Blic.

При этом президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович выступила с заявлением, будто бы сербская сторона не следовала правилам предварительного уведомления о пересечении государственной границы.

«Попытки спровоцировать инциденты с соседями, чтобы отвлечь внимание от серьезной внутриполитической ситуации в Сербии, вновь показывают отсталость и безответственность сербской политики», – так в канцелярии президента и главнокомандующего вооруженными силами Хорватии представили случившееся.

«Существуют четкие правила и процедуры объявления о пересечении государственной границы, которые не выполнила сербская сторона. Поэтому данное упущение является лишь еще одним примером ненадлежащего отношения Сербии к межгосударственным отношениям. Я ожидаю, что сербская сторона начнет действовать ответственно, поскольку гражданам обеих сторон такие провокации надоели», – заявила Грабар-Китарович.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович заявил, что попытка въезда сербских вооруженных сил в Хорватию не была запрошена и не носила мемориальный характер, «но была предназначена для того, чтобы провоцировать и вызывать инциденты».

«Такая практика противоречит международному праву, она неприемлема для нас как государства, и мы решительно осуждаем ее», – сказал Пленкович, которого цитирует пресс-служба правительства Хорватии в Twitter.

Данный инцидент вызвал резкую реакцию президента Сербии Александра Вучича, который выразил уверенность, что инцидент связан с тем, что власти Хорватии пытаются переписать историю и замолчать ее позорные страницы времен Второй мировой войны.

Вучич подчеркнул, что сербы будут чтить своих погибших, и никто не запретит им сделать это. В соседней Республике Сербской на территории детского концлагеря «Доня Градина» вскоре будет построен мемориальный центр.

«В ближайшее время мы ожидаем предложения от одной из лучших мировых компаний о создании мемориального центра в Доня-Градина. Мы должны позаботиться о том, чтоб никто и никогда не мог запретить нам отдать дань уважения великим жертвам Ясеноваца», – сказал Вучич журналистам на военном полигоне Никинци.

«Заявления, которые я услышал в Польше, лучше не комментировать», – добавил президент Сербии, подразумевая слова Грабар-Китарович, которая во время памятных мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны утверждала, что «хорваты внесли наибольший вклад в антифашистскую борьбу».

Вучич напомнил, что сербы оказывали сопротивление нацистам, в то время как многие в других странах приветствовали оккупантов цветами.

«Во всей Европе было несколько фашистских режимов, и только две нацистские группировки (Германия и Хорватия – ред.). Я горжусь борьбой сербского народа в центральной Сербии и Воеводине, в Косово, к западу от Дрины и Дуная, потому что наш народ воевал против оккупантов», – сказал Вучич.