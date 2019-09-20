Скандал: Киев пытался засекретить аварию на украинской АЭС

20.09.2019, Киев, Максим Карпенко

Украинские чиновники пытались скрыть недавнее чрезвычайное происшествие на Хмельницкой АЭС, представив аварийную ситуацию как диверсию «агентов Кремля».

Об этом в своем блоге сообщил бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Показательная история. 14 августа этого года при проведении предпусковых работ на 1 энергоблоке ХАЭС взорвался и выгорел турбогенератор. Причина – работники при обслуживании забыли вытащить из патрубка системы охлаждения тряпичный пыж. Как оказалось, система контроля за действиями работников обслуживания на ХАЭС и вообще в «Энергоатоме» отсутствует. Убыток – 4 миллиарда гривен. Но, руководство «Энергоатома» не растерялось, занесло денег в СБУ и дело хотели представить как «диверсию» и даже производство завели», – сообщил Речинский.

По его данным, описанный выше инцидент может быть не последним на Хмельницкой АЭС. Речинский утверждает, что руководство станции решило снизить нагрузку энергоблока до 5%, чтобы производить лишь тепловую энергию для обогрева города Нетишин, не производя при этом электроэнергию. Это чревато выходом из-под контроля ядерного реактора.

«С целью сохранения целостности оборудования АЭС в зимний период и обеспечения отопления жителей города Нетишин Хмельницкой области руководством ГП «НАЭК Энергоатом» принято решение после остановки энергоблока №2 нагрузить ядерную установку энергоблока №1 до уровня 5% мощности для получения теплового эффекта без производства электрической энергии и сохранять такой режим работы ядерной установки до завершения ремонта турбогенератора.

В то же время, специалисты отрасли предостерегают об опасности такого режима работы ядерной установки, поскольку на уровне до 10% мощности системы внутреннего реакторного контроля фактически не работают, что может привести к потере контроля над ядерной реакцией и привести к возникновению на Хмельницкой АЭС чрезвычайного происшествия с радиационными последствиями. То есть, второго «Чернобыля», – пишет Речинский.