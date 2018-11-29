Скандал: крупнейший на Украине производитель пива годами обманывал потребителей

29.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал ПАО «Сан ИнБев Украина» (Киев), одной из крупнейших пивоваренных компаний на Украине, производителю пива “Черниговское”, и 10 другим компаниям изъять с этикеток продуктов вводящие в заблуждение потребителей обозначения «эко», «экологичный», «есо» и подобные и воздержаться от совершения подобных действий в дальнейшем, передает еорреспондент “ПолитНавигатора”.

Соответствующие рекомендации обнародованы на сайте ведомства.

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По данным ведомства, на Украине 25 июля 2014 года, когда «Сан ИнБев Украина» начало использовать в своей хозяйственной деятельности обозначения «эко», отсутствовали назначенные должным образом и аккредитованные органы, занимающиеся экологической сертификацией.

«Сан ИнБев Украина» на лицевой стороне этикетки и контрэтикетки пива «Черниговское», а также в рекламе размещало надпись «эко», не имея надлежащих разрешительных документов, выданных уполномоченными органами. Следовательно, указанная информация является неправдивой«, — говорится в рекомендации АМКУ.

В связи с этим ведомство предоставило пивной компании обязательную к рассмотрению рекомендацию «устранить причины возникновения нарушения законодательства о защите от недобросовестной конкуренции в виде размещения на этикетках и контрэтикетках, а также в рекламе продукции пива „Черниговское“ неправдивой информации — надписи „эко“, которая вводит в заблуждение, и удержаться от подобных действий в дальнейшем».