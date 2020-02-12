Скандал: Министра обороны отказались пропустить через границу в военной форме

12.02.2020, Подгорица, Алексей Топоров

Александру Вулину и делегации сербского оборонного ведомства, которые прибыли для чествования последнего министра Югославии, власти Черногории в последний момент запретили пересекать границу в форме сербской армии.

Как сообщают балканские СМИ, Александр Вулин намеривался возложить цветы к памятнику уроженцу Черногории, последнему министру обороны Югославии Павле Булатовичу, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы обратились в компетентное ведомство Черногории дать соответствующее разрешение нашей делегации в пятницу, и в понедельник около 14:30 нам ответили, что все будет так, как мы просили, – прокомментировал ситуацию сербский министр обороны. – Потом, около 21:30 они позвонили нашему послу, чтобы сказать, что нам позволено все, кроме сербских мундиров. И когда наш посол спросил, почему так, они ответили, что это решение Министерства культуры Черногории».

Александр Вулин высказал сожаление, что Черногория пошла по пути Хорватии, которая в этом году также в последний момент запретила курсантам сербского военного училища въезд на территорию страны якобы из-за униформы (когда ребята сняли ее, пограничники их все равно не пустили). Курсанты ехали на траурную церемонию памяти сербских жертв усташеского концлагеря Ясеновац.

«Я не уверен, что представители какой-либо другой армии не смогут войти в форме на территорию Черногории, но то, что относится к Сербии, с недавних пор является проблемой здесь, – заявил глава сербского оборонного ведомства. – Мы хотели приехать, чтобы быть с сербским народом, чтобы отдать дань памяти нашему убитому другу и соотечественнику Павле Булатовичу».

Делегация сербского министерства обороны пересекла границу Черногории в гражданской одежде, возложила цветы к могиле Булатовича в Горних Ровцах. В церемонии приняли участие родственники покойного, а также митрополит Черногорский и приморский СПЦ Амфилохий Радович.

Уроженец Черногории, последний министр обороны Союзной республики Югославия Павле Булатович был одним из руководителей обороны страны во время агрессии НАТО. До последних дней он выступал за единство Сербии и Черногории, а также за тесное сотрудничество Югославии и России. Был убит в начале 2000-го года в Белграде неизвестными, через полгода в стране случился свой майдан – так называемая «бульдозерная революция».

Ранее в Черногории под трехмесячный запрет попали дискуссионные передачи и политические ток-шоу сербских телеканалов «ТВ Хепи» и «ТВ Пинк М».