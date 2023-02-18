Скандал: На башне бывшего парламента Бранденбурга появился флаг РФ и символы Z

Оливер Галич.  
18.02.2023 22:17
  (Мск) , Берлин  
Просмотров: 654
 
Германия, Дзен, Происшествия, Россия, Скандал


На башне здания бывшего парламента земли Бранденбург в Потсдаме, известного в народе как «Кремль», появились российский флаг и символ «Z», запрещённый в Германии.

Это произошло ещё в четверг, 16 февраля, но собственники здания не спешат убирать символику, несмотря на предписание полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

На башне здания бывшего парламента земли Бранденбург в Потсдаме, известного в народе как «Кремль»,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Во времена ГДР в здании располагалось районное и уездное руководство Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), управлявшей социалистической Германией, и оно получило прозвище «Кремль». До 2013 года тут работал ландтаг (парламент) федеральной земли Бранденбург. Потом здание было продано берлинской компании по недвижимости. Его должны были отреставрировать и превратить в коммерческое помещение, однако на сегодняшний день работы не начаты.

Подобный инцидент происходит не в первый раз, прошлым летом над заброшенным зданием развевался российский флаг. По данным полиции, оно также подвергалось частым актам вандализма.

Как пишет берлинская газета Tagesspiegel, российский флаг появился на башне здания в четверг. Полиция Бранденбурга расследует незаконное вторжение и нанесение материального ущерба. По данным газеты, владельцу здания было приказано убрать флаг и символы, однако предписание пока не выполнено.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший посол Украины в ФРГ, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что половина населения Германии поддерживает Путина.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Февраль 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть