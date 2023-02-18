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На башне здания бывшего парламента земли Бранденбург в Потсдаме, известного в народе как «Кремль», появились российский флаг и символ «Z», запрещённый в Германии.

Это произошло ещё в четверг, 16 февраля, но собственники здания не спешат убирать символику, несмотря на предписание полиции, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Во времена ГДР в здании располагалось районное и уездное руководство Социалистической единой партии Германии (СЕПГ), управлявшей социалистической Германией, и оно получило прозвище «Кремль». До 2013 года тут работал ландтаг (парламент) федеральной земли Бранденбург. Потом здание было продано берлинской компании по недвижимости. Его должны были отреставрировать и превратить в коммерческое помещение, однако на сегодняшний день работы не начаты.

Подобный инцидент происходит не в первый раз, прошлым летом над заброшенным зданием развевался российский флаг. По данным полиции, оно также подвергалось частым актам вандализма.

Как пишет берлинская газета Tagesspiegel, российский флаг появился на башне здания в четверг. Полиция Бранденбурга расследует незаконное вторжение и нанесение материального ущерба. По данным газеты, владельцу здания было приказано убрать флаг и символы, однако предписание пока не выполнено.

Как сообщал «ПолитНавигатор», бывший посол Украины в ФРГ, замминистра иностранных дел Украины Андрей Мельник считает, что половина населения Германии поддерживает Путина.