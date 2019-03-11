Скандал на мероприятии Минстеця: Джихадисты кошмарят древних трипольцев

11.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Скандальным выступлением обернулось сегодня заседание в Киеве конференции, организованной Мининформполитики Украины совместно с проектом офиса Совета Европы «Защита национальных меньшинств, включая цыган и языков нацменьшинств в Украине».

Слово было предоставлено Андрею Святыне, представителю сайта «ЕСФ-Информ».

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Это антиисламский и антисемитский неоязыческий ресурс, который отличается активным использованием соответствующих цитат. Например, один из материалов сайта сопровождает приписываемая Джордано Бруно цитата: «Ж#ды – это всегда раболепствующее, замкнутое и невыносимое для других наций отродье зверски ненавидит их всех и, по праву и долгу, презирается ими в свою очередь!».

Интересно, что в объявлении по набору внештатных журналистов авторам обещается вместе с трудоустройством сразу же выдать разрешение на травматическое оружие. «Важно не вступить в бой, а выиграть его», Заповеди славянских богов», – завлекает сотрудников ИА «ЕСФ».

Святына в своем выступлении пожаловался, на «азербайджанских рейдеров», которые с криками «Аллах Акбар!» ворвались в офис «ЕСФ» к представителям «славянской цивилизации трипольской культуры».

«Не секрет, что на сегодня по отношению к СМИ со стороны властных структур происходит настоящий произвол. Наше информационное агентство представляет интересы коренного населения – это славянская цивилизация трипольской культуры, которые 20 тысяч лет назад на берегах Днепра основали первую в мире военную державу.

Четыре года наше агентство про бездеятельность, произвол власти, мы пишем про коррупцию на местном уровне, про деятельность ДРГ сепаратистов в Киеве, но ничего не происходит. Даже всех всё устраивает. А с предоставлением Украине томоса, что самое интересное, давление на наше агентство только усилилось», – рассказал Святына, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Кульминацией этого всего произвола по отношению к коренному населению и СМИ стал рейдерский захват и ограбление нашего офиса террористами… Месяц назад террористы-джихадисты, мусульмане, граждане Азербайджана с криками: «Аллахом клянусь, мы отрежем вам головы!», «Аллах Акбар!», «Аллах нам дал эту землю!», «Я вас всех тут куплю!», силой, применяя холодное оружие, совершили рейдерский захват нашего офиса», – добавил оратор.

Организаторы, очевидно, осознав неадекватность выступающего, предпочли больше не давать ему слова для дальнейших выступлений.