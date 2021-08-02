Скандал на Олимпиаде: 30 серебряных медалей за одно выступление

02.08.2021, Москва, Елена Острякова

Не примечательная ничем, кроме розовых волос, белорусская бегунья Кристина Тимановская умудрилась на пустом месте раздуть международный скандал и поставить своих тренеров под угрозу санкций.

Все началось с того, что к участию в Олимпиаде не допустили двух белорусских спортсменок из-за недостаточного количества допинг-тестов. В результате команда на эстафету оказалась недоукомплектованной. Тренеры решили «заткнуть дыру» Тимановской.

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Девушка подняла скандал и выложила в соцсетях истеричный монолог, на тему того, что она не собирается отвечать за «чужие косяки».

Уже тогда подозрительным выглядело внимание российских и белорусских оппозиционных СМИ к мелкому организационному скандальчику. В нем было никакой политики, хотя политические проблемы в белорусской сборной можно было ожидать. Дело в том, что в нее входят как спортсмены, публично выступившие против «режима Лукашенко», так и те, кто открыто поддержал власть. Но как ни подначивали оппозиционные СМИ, порвалось не там, где казалось бы было тонко.

Казалось привязать политику к скандалу из-за эстафеты будет сложно, из-за допинг-тестов сняли с соревнований условно «оппозиционную» спортсменку. И ее должны была заменить Тимановская, которая ни к одному политическому лагерю в Белоруссии не примкнула. Теперь трудно сказать, действительно ли у нее «сорвало крышу», после инцидента с эстафетой или кто-то грамотно подтолкнул спортсменку к публичной истерике.

В какой-то момент Кристина, поняла, что «накосячила». Как раз она и позвонила министру спорта Белоруссии с извинениями. Однако с Минске решили от греха подальше убрать скандалистку из Токио, тем более, что медалей от нее и не ждали: на квалификационном забеге пришла четвертой.

Главный тренер сборной Беларуси Юрий Моисеевич и начальник национальной команды по легкой атлетике Артур Шумак уговаривали Тимановскую «красиво сняться по травме», улететь, обещая, что никаких последствий для нее не будет.

«Потому что придет оловянный солдатик, который будет «есть, разрешите выполнять». Он почистит так национальную команду, что только перья будут лететь. И потом ты войдешь в историю – это все началось с Тимановской. Она это кашу заварила. Будет смена руководства, чтобы навести порядок в команде… Сегодня подвешен не только я, но и вице-президент НОК. Пойдут, дай бог, медали и все это забудется. Сегодня это рассматривается, как прецедент, мешающий команде выступать. Ради команды ты можешь это сделать, ради нас», – взывал к совести спортсменки Моисевич.

Тимановская отказывалась улетать, картинно рыдала и тайком записывала разговор, чтобы затем выложить запись в интернет. Видимо на тот момент она сама или с чьей-то помощью разработала план запросить политическое убежище в Европе. Спортсменка уже в токийском аэропорту обратилась к японской полиции, а затем принялась раздавать интервью западным СМИ и просить защиты в МОК и в посольствах.

Это стало давно ожидаемым триггером для кампании беглых белорусских оппозиционеров. Самопровозглашенный «лидер белорусской нации» Светлана Тихановская из США призвала на головы соотечественников очередные санкции.

«Мы призываем исполком МОКа провести разбирательство и расследование в отношении руководящего состава НОК. А чиновников, которые принимали эти решения (включая начальника отдела международных отношений НОК Беларуси Василия Юрчика и замдиректора РЦОП по легкой атлетике Артура Шумака), отстранить в соответствии с Правилом 23 Олимпийской Хартии. В ближайшие дни мы проведем ряд встреч и звонков с правительствами стран, которые предложили свою помощь, и международных организаций, в том числе ООН и ОБСЕ. Всех причастных к попытке похищения Кристины Тимановской мы предложим внести в санкционные списки, а также усилить санкции ЕС и США против режима, его кошельков, и всех, кто поддерживает режим», – написала Тихановская в своем телеграм-канале.

Экстремистские змагарские телеграм-каналы оперативно стали выкладывать личные данные белорусских спортивных чиновников, якобы причастных к инциденту.

Из Киева беглый политолог Дмитрий Болкунец заявил, что Тимановскую в Минске обязательно арестуют. Эту тему с удовольствием подхватили либеральные СМИ и сама Кристина.

Обстановку попытался разрядить кикбоксер Алексей Кудин – герой несостоявшегося спортивного скандала, который пыталась раскрутить беглая белорусская оппозиция еще до начала Олимпиады. Активный участник Беломайдана Кудин обвиняется в нападении на правоохранителя. Он бежал в Москву и в конце июля был экстрадирован в соответствии с союзными договоренностями.

Змагары принялись кричать о «зверствах режима» и предательстве России, но Кудин неожиданно повторил «подвиг Протасевича». Записал видео в котором попросил оппозицию не использовать в своих интересах его имя и спортивные достижения, а также заявил, что надеется принести своей стране еще много медалей.

Кудин посоветовал Тимановской уехать в Москву.

«Никаких проблем не будет. Кафешку хорошую знаю, «Тарас Бульба» называется. Хорошо всё будет, не переживай, Крис. До встречи», – написал кикбоксер.

Но метания Тимановской по европейский посольствам в Токио закономерно завершились в польском представительстве. Одновременно стало известно, что ее муж с ребенком выехали в Киев. Таким образом стало понятно, что Кристина уходит из большого спорта в мир мелкой эмигрантской политики. Сомнительно, что ее карьера там будет намного успешнее: беглых белорусских оппозиционеров раздирают скандалы в борьбе за грантовые бюджеты.

Как метко пошутили в интернете, Тимановская первая в мире смогла получить 30 серебряных медалей за одно выступление.

Взявший «все лишь» одну бронзу на Олимпиаде белорусский прыгун в высоту Максим Недосеков резко высказался о Кристине.

«Мне не нравится этот человек. Она ведет себя высокомерно по отношению к команде и руководству. Считаю, с ней поступили правильно. Она много говорит, но надо и отвечать за свои слова», – сказал Максим.

Соотечественники осуждают предательство спортсменки.

«Просто интересно: а было ли бы так же, если бы Тимановская хотя бы прошла квалификацию и хотя бы теоретически претендовала на медаль или иной более-менее приличный результат? То есть если бы сохранилась возможность показать себя как спортсменка – был бы ли этот искусственный скандал? Я слабо себе представляю, что атлет, чувствующий в себе силы на результат на Олимпиаде, будет заниматься такой ерундой», – написал с своем телеграм-канале тележурналист Игорь Тур.

«Вспоминается российская рапиристка, которая выступала с травмой ноги ради команды. Вот такие люди достойны уважения. К результату через пот и боль, так, и только так берут Олимпийские медали. А чудовище, которое сейчас нагло требует не отправлять её домой из Токио, приехала побалдеть за казённый счёт. Не хочет возвращаться – не надо, было бы предложено. Пусть обратные билеты покупает за свой счёт. Уверен, это спланированная провокация», – считает белорусский политический активист Андрей Сыч.

Даже оппозиционный политолог Артем Шрайбман признает, что скандал с Тимановской носит искусственный политический характер.

«Это история не только про механизмы работы нашего государства, но и про репутацию. Если бы спортивные чиновники любой другой страны, кроме Беларуси и, наверное, КНДР, решили довезти до аэропорта спортсмена, снятого с игр за разногласия со своим начальством, никто бы даже не обратил внимания», – написал Шрайбман.