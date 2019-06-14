Скандал: На приём посольства РФ в Киеве пригласили украинского раскольника

14.06.2019, Киев, Михаил Рябов

На приёме в загородной резиденции, которое организовало посольство России в Киеве по случаю отмечавшегося 12 июня Дня РФ, среди гостей оказался участник созданной Петром Порошенко раскольнической организации «Православная церковь Украины».

Об этом в своем блоге сообщает бывший ополченец, участник обороны Славянска Игорь Друзь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Оказывается, 10 июня «иеромонах» Андрей Горчаков, секретарь «Богородской епархии» пробандеровского раскола «ПЦУ», которая находится в Московской области (и офоциально зарегистрирована Минюстом РФ!), отметил годовщину своего «монашеского пострига», а также принял участие в праздновании Дня России в Киеве.

10 июня Посольством Российской Федерации в Киеве был организован государственный прием по случаю Дня России. Среди приглашенных был и Андрей Горчаков, ныне состоящий в расколе, где, в свое время, проводилась вербовка украинских боевиков в Чечню, потом – на евромайдан и в «АТО»…

Этот «православный иеромонах», разодетый в костюм а-ля Галахвастов, является активным участником самых разных тусовок. Так, в 2013 году Горчаков выступал на конференции секты рериховцев в Одессе. Сейчас он любит носить красно-черную вышиванку в стиле необандеровцев, правда, на прием в посольство РФ «иеромонах» ее все-таки не одел.

Среди прочих выступление в посольстве РФ в Киеве имел «иеромонах», занимающий немалый пост в укронацистском расколе Андрей Горчаков, а во время дружеского общения гостей и временного поверенного в делах России на Украине он сфотографировался с главным российским дипломатом», – сообщает Друзь.

Он полагает, что присутствие раскольника среди приглашенных гостей – свидетельство кризиса в работе посольства, который начался еще задолго до Евромайдана.

«До майдана я, как и другие руководители русских и православных движений, много раз пытался достучаться до российских дипломатов, получить поддержку, абсолютно необходимую в свете надвигавшейся гражданской войны, о приближении которой я немало публично говорил уже тогда. Тогда посольство США поддерживало антироссийские силы всей мощью американского государства, в том числе – способствуя подготовке бандеровских боевиков, поддерживая русофобские СМИ, давая многомиллиардные дотации укронационалистическим движениям, и т.д. Российское же посольство и Россотрудничество в ответ проводило разные пушкинские конференции и вечера американского джаза.

В то время я возглавлял общественную организацию «Народный собор» Украины, выводившую на массовые пророссийские акции сотни и тысячи людей. К послам ни меня, ни моих соратников никогда не допускали. НИКАКОЙ финансовой, политической, информационной поддержки от посольства ни я, ни другие руководители реальных русских движений Киева никогда не получали. Напротив, порой мы встречали презрение и ненависть со стороны крупных российских дипломатов, например – советника-посланника Лоскутова, который мне в глаза хвалил блок НАТО и ругал русских патриотов за «невежественную» критику столь прогрессивной организации…

Не знаю точно, что там творится сейчас, но вижу по ситуации, что особых изменений в этом плане нет. Зато не изменилось другое: в этих кругах и далее процветает тусовка жуликов совсем не русской ориентации», – возмущается Друзь.