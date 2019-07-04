Скандал на саммите G20: Москва отреагировала нотой протеста на «японские Курилы»

04.07.2019, Москва, Владимир Гладков

Токийские представители на саммите G20 в Осаке обозначили Южно-Курильске острова как территорию Японии, из-за чего островное государство получило ноту протеста от РФ.

Об этом в ходе брифинга сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Мы получили большое количество вопросов, писем и комментариев от российских и японских СМИ и граждан относительно позиции и реакции МИД в связи с тем, что в материалах, которые были использованы ля освещения саммита G20 в Японии, Южно-Курильске острова были обозначены как территория Японии.

В этой связи могу вам сообщить, что 2 июля Министерством иностранных дел России дипломату посольства Японии в РФ была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита G20 материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых Южно-Курильске острова РФ обозначены как территория Японии», – отметила она.

Мария Захарова подчеркнула, что данная японская выходка является злоупотреблением функций председателя G20 и противоречит как политике премьер-министра Абе, так и уставу ООН.

«В ноте указывается на злоупотребление японской стороной функциями председателя Группы двадцати в целях продвижения необоснованных территориальных претензий к нашей стране, которые противоречат соответствующим документам, которые закрепляют итоги Второй мировой войны, в том числе уставу ООН.

Мы вынуждены отметить, что подобные действия идут в разрез с неоднократно декларировавшимся премьер-министром Японии Абе намерением воздержаться от шагов, которые способны нанести ущерб политической позиции другой стороны, и в целом отрицательно сказаться на атмосфере российско-японских отношений», – резюмировала официальный представитель МИД РФ.