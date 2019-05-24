24.05.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Киев, Общество, Политика, Религия, Украина, Церковь
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Скандал на соборе ПЦУ: Филарет отказался поддерживать Епифания

Основатель Киевского патриархата и “почетный патриарх” подчиняющейся Константинополю неканонической ПЦУ Филарет отказал в поддержке главе ПЦУ митрополиту Епифанию.

Об этом сам Епифаний рассказал журналистам после завершения состоявшегося сегодня в Киеве собора ПЦУ.

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«Святейший патриарх Филарет показал: то, что он обнародовал, он показал и на заседании Священного синода, то есть, что существует Киевский патриархат, хотя все мы пытались доказать, убедить, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата», — сказал Епифаний.

«Во многом мы дискутировали, разговаривали, убеждали, но святейший патриарх Филарет, к сожалению, остается утвержден в своем мнении», — добавил он.

Также члены Синода приняли решение, что ПЦУ будет руководствоваться уставом, который приняли в Софии 15 декабря 2018 года. Это решение также не поддержал Филарет, который считает до сих пор существующей созданную им Украинскую православную церковь Киевского патриархата.

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