Скандал на Украине: популярная в Незалежной певица-мулатка Гайтана отправляет своего единственного ребенка в школу и тут выясняется, что ее дочь-первоклассница София-Николь…не будет изучать украинский язык.

«Моя дочь через несколько дней пойдет в первый класс первый раз. Я в шоке, потому что мне кажется, что я сама недавно ходила в школу. Мы не можем ничего прогнозировать, моя дочь будет учиться на немецком, и нам остается только любить, защищать своих родных и благодарить Бога за все, что у нас есть», – обратилась певица к поклонникам на украинском в своем сториз в запрещенной в РФ соцсети.

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Певица, призналась, что обучение ее ребенка будет проходить на немецком, потому что она «не может ничего прогнозировать».

Реакцию значительной части подписчиков была предсказуемой – бывшей участниук Евровидения припомнили и ее конголезское происхождение, и то, что она до сих пор не избавилась от русскоязычного репертуара и «продолжает давать концерты на языке агрессора» и даже заподозрили в тайной симпатии к этому самому «агрессору». Мол, готовит свою семилетнюю дочь к жизни за пределами Украины.

В прошлом месяце Гайтана Эссами (это паспортная фамилия певицы) уже становилась обьектом критики за то, что на своих концертах в Бишкеке пела для киргизской ацдитории свои русскоязычные хиты. До этого ее хейтили за русский язык в соцсетях.

Отвечая на возмущение упоротой части подписчиков, Гайтана заявила, что имеет много родственников, говорящих с ней на разных языках: украинском, русском, немецком, английском и французском.

«Я люблю, уважаю и выбираю людей только благодаря их действиям», – отметила она.

После начала СВО Гайтана Эссами исчезла из украинского публичного пространства. В феврале 2022 года она писала в соцсетях о том, что пыталась уехать из Киева и скрывалась от обстрелов вместе с дочерью. После этого артистка долгое время не выходила на связь с поклонниками, и место ее пребывания оставалось загадкой.

В сентябре 2023 года сожитель певицы, саунд-продюсер Александр Эссами, рассекретил, что они всей семьей находятся в Швейцарии.

Честно говоря, не очень понятна причина возмущения хейтеров Гайтаны. Видимо у них короткая память и они забыли прогремевшую шесть лет назад историю с младшим сыном пятого президента Петра Порошенко Михаилом, который, как выяснилось, совершенно не владеет языком, который его папа рьяно насаждал в стране, которой руководил.

Оно и понятно – ведь, Миша Порошенко все это время находился в Лондоне, где в свободное от занятий в частной школе время тусил в ночных клубах, Его фраза, выкрикнутая им в угаре со сцены одного из заведений: «Русские в Лондоне» на некоторое время стала хитом украинской оппозиционной прессы.

Так, в отличие от Порошенко та же Гайтана не навязывает своим слушателям ни один из языков и потому имеет право говорить тех, которые ей удобнее. Хоть сразу на нескольких. Но увы, националистическая истерия, помноженная на обстоятельства военного времени ведут укпаинское общество к культурному одичанию, когда признаком патриотизма и самоидентификации является язык.

Что характерно – обьекты такой травли зачастую получают с двух сторон. От украинских националистов – за то, что не говорят по украински, а от критиков из России – за то, что, говоря по русски, совершенно не желают при этом идентифицировать себя с Россией и становиться россиянами. Ну что поделать – сложно обьяснить людям, что язык в современном мире – далеко не определяющий маркер самоилентификации.