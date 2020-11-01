Скандал на выборах в Молдове: Избирателей из Приднестровья не пускают голосовать

01.11.2020, Москва, Елена Острякова

Всю первую половину дня сторонники Майи Санду и прозападных партий блокировали участие жителей Приднестровья с молдавскими паспортами в выборах президента Молдовы.

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В Варнице был выставлен пикет перед лицеем, в котором был открыт избирательный участок. Участники протеста держали плакат на русском языке: «Нам не нужен ваш ковид». Пикетчики напали на блогера Михаила Амерберга, который пытался их снимать, выхватили и разбили его телефон. Защищаясь, блогер распылил газ из баллончика и был задержан полицией.

Другие группы протестующих пытались блокировать 4 моста, по которым якобы пытались проехать автобус с приднестровскими избирателями. Протест возглавляли депутат Кирилл Моцпан и экс-начальник пограничной полиции в правительстве Санду Россиян Василой.

На одном из мостов был задержан рейсовый автобус, который следовал из приднестровских Бендер в микрорайон «Северный». Пожилые женщины, ехавшие в автобусе, выступили в перепалку с пикетчиками и заставили их пропустить транспорт.

Ближе к обеду депутат из партии Санду Игорь Гроссу перегородил своей машину дорогу из Бендер в Варницу. Он вступил в перепалку с наблюдателями из СНГ.

«Я должен быть со своим народом и не допустить, чтобы сепаратисты влияли на демократические процессы в Республике Молдова. Эти граждане голосуют за деньги», – кричал Гроссу.

Он утверждает, что приднестровцам платят 400-500 леев (2 тыс руб).

Впрочем, к обеду все пикеты были сняты, и движение разблокировали.

Советник молдавского президента Эрнест Варданян уверен, что такая аномальная активность сторонников Санду объясняется уверенностью в том, что избиратели с левого берега Днестра никогда за эту прозападную кандидатку не проголосуют.

В пользу этой версии говорит тот факт, что сторонники еще одного кандидата в президенты Ренато Усатого (спойлер президента Игоря Додона, координирующий свои действия с Санду) пытались устроить перед избирательным участком в Москве митинг, что нарушает молдавское законодательство. Понятно, что в российской столице молдавские граждане так же, как и приднестровцы, за правых не голосуют.

Депутат молдавского парламента Богдан Цыдря жалеет, что никто не мониторит голосование молдаван в Европе, где голосуют в основном за Санду. Он уверен, что там царит «лютый беспредел».

«Правосекам удалось организовать беспрецедентную кампанию по запугиванию приднестровцев с целью не допустить их участие в выборах президента Молдовы. Теперь все русскоязычные граждане поймут одну простую истину. Для правых они как были, так и остались гражданами второго сорта», – написал Цыдря в своем телеграм-канале.

Молдавский политолог Александр Корниенко считает, что сегодняшние провокации существенно осложнят переговоры Молдовы с Приднестровьем.

«Ох, несладко придется молдавским переговорщикам. Уверен, что те, кому надо в Тирасполе, внимательно следят за событиями в Зоне Безопасности и получат пару козырей в переговорном процессе, а приднестровские журналисты кучу материала, чтобы еще раз показать Кишинев во всей красе. Приднестровцам не объяснишь, что это кучка идиотов, которых наняли за плацинды (молдавская национальная еда – ред.)», – написал Корниенко.

С ним согласна журналистка Елена Левицкая-Пахомова.

«Приднестровская сторона на переговорах не раз упомянет события сегодняшнего дня, отношение к приднестровцам как к чужим, лишним, второсортным. И будут абсолютно правы. И сколько угодно говорите в Кишиневе про «да мы такие же», «да мы строим мосты дружбы». Тьфу на вас, лживые, двуличные, трусливые. Все. Сегодня блокируют приднестровцев, завтра – нас», – написала журналистка.

Глава Бюро по реинтеграции Молдовы Кристина Лесник, что молдавские паспорта есть у 338 957 жителей Приднестровья (больше двух третей населения ПМР). Количество оформивших гражданство стало расти после того, как молдаване получили право безвизового въезда в ЕС.

Однако реально в молдавских выборах никогда не участвовало более 37 тыс приднестровцев и то, в случае организованного подвоза.