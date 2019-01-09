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09.01.2019, Киев, Семен Дорошенко
 
Вооруженные силы, Происшествия, Скандал, Украина
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Скандал: над арсеналом ВСУ неизвестные хотели запустить беспилотник

Ночью 8 января, около 22:00 очередными радиолокационными средствами одного из арсеналов ВСУ выявлено сигналы управления беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в нескольких километрах от военного объекта. Оператором комплекса радиоэлектронной борьбы (РЭБ) было немедленно подавлено радиоканалы управления БПЛА, что сделало невозможным его дальнейшее использование, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.

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“Вместе с тем, усиленно очередную смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории. О факте неправомерного применения БПЛА вблизи военной части было безотлагательно сообщено подразделениям Службы безопасности Украины и Национальной полиции Украины в районе их ответственности”, – добавили в ВСУ.

Позднее заместитель начальника Управления по связям с общественностью Вооруженных сил Украины Юзеф Венскович заявил, что других попыток запуска беспилотного аппарата не было.

“Все дежурные службы действовали в обычном режиме, своевременно обнаружили сигнал, подавили и сделали невозможным даже запуск (БПЛА – ред.)”, – отметил Венскович.

Он добавил, что была усилена охрана, проверенный вероятный район запуска, сообщенные подразделения СБУ и Нацполиции Украины.

Кроме того, по словам Венсковича, во время новогодних праздников было усилено несение службы. Это стандартная процедура на любые выходные и праздники.

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