Закон об иноагентах в Грузии прижмёт хвост агентуре НАТО

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Серьезные изменения, сулящие ослабление влияния Запада, могут произойти во внутренней политике Грузии после принятия закона об иноагентах. Он предусматривает создание специального реестра, куда попадут все юрлица, получающие финансирование из-за рубежа. За невыполнение требований – штраф. Автором инициативы стало отделившееся от правящей партии «Грузинская Мечта» движение «Сила народа».

Если правящая политическая сила готова приступить к рассмотрению законопроекта, не усматривая в нем ничего, что могло бы противоречить правам человека, то представители оппозиционных прозападных партий, действующих в стране огромного количества НКО и «независимых» СМИ отреагировали истерическими протестами.

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Противники нового закона утверждают, что в случае его принятия «останутся беззащитными» многочисленные организации, живущие на западные гранты – общественники, инвалиды, нацменьшинства, «независимые СМИ» и т.п.

Ну и традиционно инициатива была объявлена выгодной России, поскольку «нанесет ущерб процессу интеграции Грузии в евроструктуры».

Немногим ранее обеспокоенность в связи с инициированием указанного законопроекта выразили в Евросоюзе.

«Государства обязаны уважать, защищать и поддерживать безопасную и благоприятную среду для гражданского общества, а также свободу выражения мнений и СМИ», – сказал пресс-секретарь Евросоюза Питер Стано.

Интересно, как это соотносится с зачисткой лояльных России медиа и общественных организаций в странах ЕС, например, в Прибалтике?

В негативном ключе отозвалась на законопроект и администрация президента Грузии. Грузинский президент с французским гражданством не желает поддержать преследование иноагентов. Мадам Зурабишвили тоже считает, что в стране активизировались силы, противодействующие укреплению европейскому пути Грузии.

От протестующих особо досталось мэру столицы Кахе Каладзе, который, констатируя, что Грузия – независимая страна, со своими конституцией, законами, властью и парламентом, отметил, что никто не должен указывать, что и как делать грузинам.

«Мы слышим много ложной информации, будто это российский закон. Это не имеет вообще никакой связи с российским законом… Это грузинский закон и не вступает в противоречие с правами человека», – заявил Каладзе.

Тем не менее, саакашисты – сторонники «Нацдвижения», выразили протест, принеся на акцию возле тбилисской мэрии портрет мэра с надписью «Каладзе – русский и предатель» и скандируя: «Каладзе-русский».

Тем временем, бюро парламента приняло решение начать процедуру рассмотрения указанного законопроекта. Да и большинство грузинской общественности считает инициативу «Силы народа» не только своевременной, но и запоздавшей.

В Грузии давно стала расхожей шутка, что в стране правительством являются неправительственные организации…

Инициирование законопроекта породило надежду, что, наконец таки, будет обуздана беспредельная вольность НКО, служащих проведению стране чужих интересов под благовидным предлогом защиты прав и свобод гражданского общества!