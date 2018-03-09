09.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Скандал: Порошенко засветился в обнимку с админом стукаческого “Миротворца”

Известный в журналистских и политических кругах Киева блогер-“порохобот” Мирослав Олешко выложил на странице в соцсети свое фото в обнимку с действующим президентом Петром Порошенко, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.

“Только что прошла закрытая встреча президента Украины с блогерами. Это был очень теплый разговор лидера страны с обычными людьми разных профессий. Я говорил о том, как объединить насущные вопросы и путь к нашей совместной победе”, – написал Олешко.

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Пикантности состоявшейся встрече добавляет даже не то обстоятельство, что Петр Порошенко лично раздает указания платным блогерам из пула президентской алминистрации, как правильно освещать события текущей политики, а то, что он публично обнимается и фотографируется с человеком, который, по утверждению украинских медийщиков, является администратором одиозного стукаческого сайта “Миротворец”. Так, известный блогер Максим Равреба называет Мирослава Олешко “админом “Миротворца”.

Напомним, сайт “Миротворец”, действующий под “крышей” МВД Украины, вот уже несколько лет безнаказанно нарушает права граждан размещением без их согласия их личных данных в открытом доступе, а также призывами к публичной расправе с неугодными. На деятельность “Миротворца” уже не раз обращали внимание международные журналистские и правозащитные организации, требуя закрыть этот сайт. Недавно “ПолитНавигатор” сообщал о том, что деятельность украинских стукачей вызвала серьезную озабоченность в ООН.