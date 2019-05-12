12.05.2019, Белград, Ксения Голуб
 
Балканы, Колониальная демократия, Сербия, Скандал, США
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Скандал: Послу США не нравится, как Сербия отметила День Победы

Сразу несколько сигналов поступило из США, свидетельствующих о недовольстве Вашингтона состоявшимися накануне в Сербии торжествами по случаю Дня Победы, который впервые отмечался на государственном уровне согласно указу президента Александра Вучича. Более того, в мероприятиях принимали участие российские политики, общественники и военные.

Так, американское агентство Associated Press отметило, что прошедший в Сербии военный парад в ознаменование Дня Победы против нацистской Германии во Второй мировой войне стоит оценивать как демонстрацию силы в ситуации нового витка напряженности вокруг Косово.

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То, что в праздничных мероприятиях в Нише приняли участие два российских боевых вертолета с российским экипажем, по мнению AP, свидетельствует об усилении политического и военного союза Белграда с Москвой.

Associated Press особо подчеркнуло, что любая военная операция Сербии в контролируемом албанскими сепаратистами Косово приведет к прямому конфликту с «миротворцами» НАТО.

Еще один критический сигнал поступил от американского посла в Белграде Кайла Скотта. Его возмутил факт, что шествие «Бессмертного полка» в Нише возглавил отставной сербский военный генерал Владимир Лазаревич.

После военного поражения Югославии в конфликте с НАТО генерал отсидел около 10 лет в следственном изоляторе Гаагского трибунала по обвинению в «военных преступлениях против албанцев» в Косово, напоминает балканская редакция «Аль-Джазира».

Посол США написал в своем аккаунте в Twitter:

«Обидно, что осужденный военный преступник идет перед теми, кто хочет отдать дань памяти союзникам, погибшим в борьбе за справедливость и мир в Европе. День Европы = европейские ценности», – сказал Скотт, сопроводив критическую реплику фотографией, на которой генералу поддержал пальто генеральный секретарь президента республики Никола Селакович.

Реакция не заставила себя долго ждать: в газете Informer появилось сообщение о том, что депутат Скупщины Владимир Джуканович ответил послу в Twitter.

«Позор, что тебя не выгнали из Сербии из-за твоего поганого языка. Как тебе не стыдно кого-то называть преступником? Твое государство уничтожило десятки других государств через военную интервенцию, а ваша преступная армия убила сотни тысяч невинных людей», – написал Джуканович.

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