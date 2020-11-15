Скандал с Конституционным судом начался из-за опасений Запада потерять украинские чернозёмы

15.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

«Соросята» подняли шум вокруг решения Конституционного суда об отмене закона, позволявшего Западу держать на крючке киевскую элиту за нарушения в декларациях о доходах, поскольку следующие вердикты КС будут касаться незаконности т.н. земельной реформы, предусматривающей продажу украинских чернозёмов транснациональным корпорациям.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский дипломат, депутат Верховной рады Олег Волошин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я являюсь членом парламентского комитета «Украина – ЕС» – это рабочий орган взаимодействия между Европарламентом и Верховной радой. Было заседание онлайн буквально на днях, один из вопросов – это решение Конституционного суда. Одна из депутатов Европейского парламента, входящая в бюро этого комитета, открыто сказала, что угроза о признании неконституционным закона о рынке земли – такая же проблема для западных партнеров Украины, как и «развал антикоррупционного законодательства», как они говорят.

То есть, тем самым четко дано понять: ладно с этим антикоррупционным законодательством, допустим, там проблема есть. Но рынок земли – это точно наш внутренний вопрос, формально никак в отношении об ассоциации с ЕС не прописанный. К ЕС никакого отношения. Но они открыто дают понять, чего они боятся», – заявил Волошин.

«Все прекрасно понимают, что именно это, ради чего хотят разогнать Конституционный Суд. Если завтра Конституционный Суд признает незаконным закон о рынке земли, то всё, огромные многомиллиардные планы, выстроенные во многих корпорациях, просто рухнут.

Судьи поступили так, как они могли поступить. Они защитить хотели сначала себя, а потом перейти к рассмотрению содержательных вопросов, понимая, что если бы они сначала отменили рынок земли, через час у них бы обнаружились жесткие нарушения в декларациях с уголовными делами.

Поэтому они сначала попытались заблокировать эту угрозу со стороны Агентства по противодействию коррупции на пока, а потом хотели рассматривать язык и землю», – добавил депутат.